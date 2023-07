Líder do PL na Câmara diz que governo tem base ‘instável com força de Lira’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Altineu Côrtes confirmou que governo articula reforma ministerial

Em meio a mais uma semana de recesso no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF), as negociações de ministérios e cargos de segundo e terceiro escalões entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e membros do Centrão seguem sendo destaque no campo político. Inicialmente, a expectativa era de que o petista se reunisse na última sexta-feira, 21, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tratar sobre a minirreforma na Esplanada dos Ministérios. Porém, sem acordo sobre substituições e espaços para abrigar os partidos de centro, o encontro foi adiado. Como o site da Jovem Pan mostrou, ainda que o líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), tenha afirmado que a entrada do Progressistas e do Republicanos no governo “está consolidada”, não há consenso sobre o tema. O próprio presidente Lula também antecipou que vai se reunir para discutir a minirreforma “no momento adequado” e sem a pressão dos líderes. Em entrevista nesta segunda-feira, 24, ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), líder do PL na Casa, afirmou que o governo tem base “instável com a força” de Lira na Câmara.

“O governo tem trabalhado para construir uma base que até então, no primeiro semestre, não existiu. Apesar dos resultados das votações, todos que acompanham na Câmara sabem que isso foi na força do presidente Arthur Lira. Matérias aprovadas aos 45 minutos do segundo tempo. O governo tem uma base muito instável. A base só aconteceu devido à condução dos líderes comandados pelo presidente Arthur Lira. Depois da votação da reforma tributária, quando Lira demonstrou uma força muito grande, o governo me parece estar se mexendo para fazer essa reforma ministerial”, comentou.

