Atriz pornô fala sobre relação sexual com Trump: ‘Piores 90 segundos da minha vida’

O ex-presidente dos Estados Unidos teria se relacionado com Stormy Daniels em 2006, quando já era casado com Melania Trump, e depois pago US$ 130 mil pelo seu silêncio

Reprodução Facebook Stormy Daniels Stormy Daniels relembrou os acontecimentos de 2006 durante uma entrevista ao podcast "Mea Culpa", publicado nesta terça-feira, 9



A atriz pornô Stormy Daniels descreveu a relação sexual que teve com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “os piores 90 segundos” de sua vida. Os dois teriam se conhecido em Lake Tahoe no ano de 2006, durante um torneio de golfe beneficente com a participação de várias celebridades. Segundo a protagonista de filmes adultos, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, logo depois do evento os dois teriam tido um encontro completamente consensual, em que Trump esperou por ela no quarto de um hotel. “Eu simplesmente congelei e não sabia o que dizer. Ele tinha tirado a roupa de baixo e estava sentado na beira da cama fazendo sua melhor, mas horrivelmente perturbadora, imitação de Burt Reynolds”, relatou. A atriz pornô teria tentado evitar a relação sexual a partir dali, até que Trump disse: “Está é sua chance. Você precisa me mostrar o quanto você quer. Ou quer voltar para o estacionamento de trailers?”. Stormy afirma que depois disso fez sexo com o ex-presidente, mas que detestou a si mesma por causa disso. O encontro sexual teria acontecido meses depois de Melania, que já era casada com Donald Trump, ter dado à luz ao único filho do casal, Barron.

Dez anos depois, durante a primeira campanha presidencial de Donald Trump, a história veio à público. Além de negar ter conhecido Stormy Daniels, o ex-presidente ordenou que o seu advogado e braço direito, Michael Cohen, pagasse US$ 130 mil à atriz pornô em troca do seu silêncio. Cohen teria feito o pagamento com o seu próprio dinheiro sem nunca ter sido reembolsado por Trump, que mais tarde viraria as costas para ele. Em 2018, o advogado acabou sendo condenado a três anos de prisão pelos crimes de violação às leis de financiamento de campanha eleitoral e falso testemunho ao Congresso norte-americano. Já em liberdade, Cohen convidou Stormy Daniels para relembrar todos esses eventos durante um episódio do seu podcast “Mea Culpa”, publicado nesta terça-feira, 9.