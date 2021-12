Austrália detecta primeira transmissão local da variante Ômicron

Três estudantes de Sydney que não saíram do país apresentam os sintomas da doença

EFE/EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Cinco casos de pessoas que vieram do exterior já tinham sido diagnosticados



A Austrália informou nesta sexta-feira (data local) que um estudante que não esteve no exterior deu positivo para a variante ômicron do coronavírus, que poderia ser o primeiro caso de transmissão local no país. O estudante de Sydney, a maior cidade australiana, “não esteve no exterior ou teve qualquer contato com alguém que tenha viajado para fora do país”, destacou o ministro da saúde do estado de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard. Dois outros alunos da mesma escola estão mostrando sintomas da ômicron e estão sendo testados, acrescentou ele. “No momento não está claro se esta variante em particular será tão problemática quanto as anteriores”, afirmou Hazzard, que insistiu no termo “cautela”. A Austrália havia detectado até agora nove casos da nova mutação do vírus SARS-CoV-2, mas todos eles haviam chegado recentemente do exterior. Na última segunda-feira, as autoridades australianas adiaram a abertura parcial das fronteiras para trabalhadores qualificados vacinados e estudantes estrangeiros até 15 de dezembro, após detectar os primeiros casos da ômicron.

*Com informações da EFE