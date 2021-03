Na Austrália,18 mil pessoas são retiradas de suas casas após maior enchente em décadas

Pior tempestade dos últimos 50 anos deixou submersas áreas que já tinham sido afetadas pelos incêndios florestais em 2019 e 2020

EFE/Jason O'Brien

Mais de 18 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas após a pior tempestade dos últimos 50 anos causar inundações generalizadas em New South Wales, na Austrália. As precipitações já vinham atingindo a região desde a última quinta-feira, 18, mas a situação se intensificou ao longo do final de semana, deixando construções, árvores e ruas totalmente submersas nos subúrbios de Sydney. No total, 38 localidades foram declaradas como zonas de catástrofe natural, sendo que muitas delas já tinham sido afetadas pela seca e pelos incêndios florestais entre o final de 2019 e o início de 2020. Uma gravação de vídeo que circula nas redes sociais desde sexta-feira, 19, mostra uma casa sendo inteiramente arrastada pelo Rio Manning na cidade de Taree. Segundo a emissora de televisão britânica BBC, a residência pertencia a um casal que se casaria naquele mesmo dia. De acordo com Bureau de Meteorologia da Austrália, algumas regiões já acumulam quase um metro de chuva, sendo que nas próximas 36 horas é esperado um aumento de 50 a 100 milímetros. Por esse motivo, as autoridades locais continuam emitindo alertas de enchentes com risco de vida.

#Sydney : Severe floods impacting Mount Tamborine on the Gold Coast south of Brisbane, #Australia. Residents on high alert. #sydneyrain pic.twitter.com/kzGeSjGts4 — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) March 21, 2021