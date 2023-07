Australiano e cadela são resgatados com vida após dois meses à deriva no Pacífico; confira

Tim Shaddock, de 51 anos, e a cachorra Bella saíram do México em abril em direção à Polinésia Francesa; embarcação em que estavam foi danificada após uma tempestade

Reprodução/Youtube/9News Tim Shaddock, de 51 anos, e a cachorra Bella



Após dois meses à deriva no Oceano Pacífico, o australiano Tim Shaddock, de 51 anos, e a cachorra Bella, foram resgatados com vida. Segundo o médico que avaliou o homem, ele está ‘bem e estável’. Em entrevista ao canal ‘9News’, da Austrália, o especialista disse que o homem tinha ‘sinais vitais normais’. Shaddock e seu animal de estimação saíram do México em abril em direção à Polinésia Francesa, porém, a embarcação que estavam foi danificada após uma tempestade. A situação deixou o marinheiro e o cachorro sem rumo no vasto e hostil Oceano Pacífico Norte. Durante o tempo em que esteve perdido, o australiano sobreviveu à base de peixe cru e água da chuva. Os dois foram avistados por um helicóptero, que avisou sobre a localização e um barco foi para o local resgatar os dois. “Passei por uma provação muito difícil no mar. Só estou precisando de descanso e boa comida, porque estou sozinho há muito tempo. Fora isso, estou muito bem de saúde”, disse ao canal australiano.

Apesar do médico que estava na embarcação ter dito que o homem está bem, ele será submetido a exames médicos e receberá mais tratamentos, se necessário. Shaddock e Bella foram direcionados para o México, onde vão receber suportes. Para Mike Tipton, professor de fisiologia humana do Laboratório de Ambientes Extremos (ELA, em inglês), disse em entrevista ao 9News que a sobrevivência de Shaddock se deu por uma mistura de sorte e habilidade. Para o australiano, ficar um longo perídodo de tempo sem comer não é nenhuma novidade. Em entrevista ao site ‘The Raw Food Kitchen’, ele declarou que quando sua saúde estava em estágio crítico, “fazia muito jejum. Lembro de passar mais de três meses vivendo apenas de suco de vegetais verdes”. Segundo amigos, Shaddock, há 20 anos, ele foi diagnosticado com câncer de intestino, e disse ter conseguido vencer a doença fazendo períodos de jejum e uma dieta de alimentos crus.