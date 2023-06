Autor de tiroteio em sinagoga nos Estados Unidos se torna elegível para pena de morte

Robert Bowers, de 50 anos, matou 11 pessoas e feriu outras seis em 2018

O autor do tiroteio que matou 11 judeus em uma sinagoga de Pittsburgh, em 2018, nos Estados Unidos, foi declarado nesta sexta-feira, 16, culpado de todas as 63 acusações, tornando-o elegível para a pena de morte. Robert Bowers, 50 anos, foi considerado culpado de 11 acusações capitais de obstrução do livre exercício de crenças religiosas que resultaram em morte, bem como de 11 crimes de ódio que também resultaram em morte, entre outros. O mesmo júri federal que o condenou deve agora decidir se o condena à morte. Bower, que é do subúrbio de Baldwin, em Pittsburgh, atacou em 27 de outubro de 2018 a sinagoga Árvore da Vida, onde membros de três congregações judaicas estavam realizando atividades de sábado, e começou a atirar indiscriminadamente enquanto gritava: “Todos os judeus devem morrer”. O tiroteio matou 11 pessoas e feriu outras seis, tornando-se o ataque mais fatal contra judeus nos EUA.

*Com informações da EFE