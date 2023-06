Juiz nos EUA bloqueia lei que proíbe acesso a tratamentos para menores trans

Cirurgias de mudança de sexo seguem sendo proibidas nessa faixa etária no Estado; ativistas lutam para que toda lei seja derrubada

Robyn Beck / AFP Ativistas querem que toda a lei seja derrubada em um futuro próximo



Um juiz do estado de Indiana, nos Estados Unidos, bloqueou temporariamente nesta sexta-feira, 16, uma lei que proíbe o acesso a tratamentos de transição de gênero para menores de idade. A ordem impede que as autoridades estaduais apliquem quase toda a norma, exceto uma de suas disposições, referente a cirurgias de mudança de sexo, que continuará sendo proibida para menores. “A vitória de hoje é a prova de que os jovens trans de Indiana, suas famílias e aliados nunca pararam de lutar”, disse em um comunicado Ken Falk, diretor jurídico do escritório local da American Civil Liberties Union (ACLU), a ONG que entrou com uma ação judicial contra a lei. Falk disse que os ativistas não vão descansar até que a lei seja finalmente derrubada. A lei estava programada para entrar em vigor em 1º de julho. O próprio governador republicano do estado, Eric Holcomb, que ratificou a lei em abril, disse que o texto era difícil de entender, segundo o portal de notícias ‘The Hill’.

Esse tipo de lei que restringe o acesso de crianças trans ao tratamento de transição de gênero tornou-se recentemente popular em estados administrados por republicanos, como Texas, Flórida, Geórgia e Alabama, que nos últimos meses aprovaram várias regulamentações anti-LGBTQ+. Os conservadores argumentam que essas medidas pretendem evitar que os jovens tomem decisões irreversíveis das quais possam se arrepender mais tarde. Muitos legisladores democratas, por sua vez, alertam para o risco de estigmatizar uma comunidade que já sofre com altos níveis de discriminação e abuso.

*Com informações da EFE