Joe Biden confunde eleitores ao citar ‘Deus Salve a Rainha’ em discurso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, causou confusão nesta sexta-feira, 17, ao dizer “Deus Salve a Rainha” durante um discurso na Cúpula Nacional de Comunidades Mais Seguras, em Cannecticut. Biden conversava com defensores da segurança de armas e sobreviventes de ataques armados e encerrou o discurso dizendo. “Tudo bem? Deus salve a rainha, cara”. A fala gerou burburinho nas redes sociais e frase famosa em alusão à rainha Elizabeth II virou Trending Topics no Twitter. Um dos jornalistas presentes na sala disse posteriormente que ninguém entendeu o comentário. “Vários de vocês me perguntaram por que ele poderia ter dito isso. Eu não faço ideia. Outros jornalistas também não têm ideia”, disse Todd Gillman, do ‘The Dallas Morning News’.

The US president was speaking at a gun control event in Connecticut when he ended his speech with 'God save the Queen, man'.

