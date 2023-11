Israel anuncia evacuação de trabalhadores palestinos de Gaza do país

Antes do início do conflito, nação israelense havia emitido permissões de trabalho para cerca de 18.500 habitantes de Gaza, que agora serão devolvidos à região

Brendan Smialowski / AFP O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz uma declaração em meio às batalhas com o grupo palestino Hamas



O governo de Israel anunciou na noite desta quinta-feira, 2, que enviará de volta todos os trabalhadores de Gaza para o território palestino, quase quatro semanas após o início da guerra contra o Hamas depois de um ataque do movimento islamista. “Israel está cortando todos os contatos com Gaza. Não haverá mais trabalhadores palestinos de Gaza”, afirmou o gabinete de segurança israelense em comunicado. “Esses trabalhadores de Gaza que estavam em Israel no dia do início da guerra serão devolvidos a Gaza”, acrescentou o gabinete, sem especificar quantas pessoas seriam afetadas pela decisão.

Antes do início do conflito em 7 de outubro, Israel havia emitido permissões de trabalho para cerca de 18.500 habitantes de Gaza, de acordo com o Cogat, órgão da administração de defesa israelense responsável pelos assuntos civis palestinos. O Cogat não respondeu imediatamente a uma consulta sobre o número de trabalhadores de Gaza que estavam em território israelense quando ocorreu o ataque do Hamas, que deixou pelo menos 1.400 mortos, segundo autoridades israelenses. Israel reagiu com incessantes bombardeios na Faixa de Gaza, acompanhados por uma incursão terrestre de suas tropas, e matou mais de 9.000 pessoas, de acordo com o ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

*Com informações da agência AFP