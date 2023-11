Papa Francisco conversa com presidente da Autoridade Palestina sobre cessar-fogo em guerra no Oriente Médio

Na conversa com Abbas, o pontífice também expressou sua tristeza pelas mortes de civis

EFE/MAURIZIO BRAMBATTI Papa Francisco é o líder da Igreja Católica



O papa Francisco conversou nesta quinta-feira, 2, por telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, sobre a urgência da prestação de assistência humanitária de que seja alcançada a paz no Oriente Médio. Durante a ligação, foram discutidos os “últimos acontecimentos na Palestina, incluindo Gaza, Cisjordânia e Jerusalém”. O pontífice também expressou sua tristeza pelas mortes de civis, informou a agência de notícias palestina Wafa. O líder palestino agradeceu a Francisco por seus esforços de construção da paz na região e elogiou a importância do apelo contínuo do Vaticano por um cessar-fogo. No telefonema, que ocorreu na tarde desta quinta-feira, Abbas enfatizou a importância de implementar “uma solução política baseada na legitimidade internacional para alcançar a liberdade, a independência e a soberania do povo palestino”, de acordo com a Wafa.

Abbas também enfatizou o imperativo de acabar com o terrorismo contra o povo palestino na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, e reiterou sua firme rejeição ao deslocamento forçado de palestinos. Em novembro de 2021, Francisco recebeu Abbas no Vaticano durante uma reunião na qual o papa expressou a “necessidade absoluta de reativar o diálogo direto para se chegar a uma solução de dois Estados, também com a ajuda de um engajamento mais vigoroso da comunidade internacional”. “Foi reafirmado que Jerusalém deve ser reconhecida por todos como um lugar de encontro e não de conflito, e que seu status deve salvaguardar a identidade universal e o valor da Cidade Santa para as três religiões abraâmicas, também por meio de um status especial garantido internacionalmente”, segundo nota emitida pela Santa Sé.

*Com informações da EFE