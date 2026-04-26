Autoridades dos EUA dizem que Trump e membros do governo eram os alvos do ataque

Cole Tomas Allen será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Presidente Donald Trump foi alvo de uma ataque a tiros



“Parece que ele, de fato, pretendia atingir pessoas que trabalham na administração, provavelmente incluindo o presidente”, disse Blanche ao programa Meet the Press, da NBC News. Cole Tomas Allen, tem 31 anos, deixou um agente federal ferido antes de ser detido pela polícia.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, também fez a mesma declaração neste domingo. Segundo ela, o atirador queria assassinar Trump.

Acusado nesta segunda

Allen vai ser formalmente acusado nesta segunda-feira (27), informou a promotoria federal. O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá na segunda-feira perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos. Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, o suspeito será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.

De acordo com a polícia local, ele portava armas e facas. Allen, que foi detido ainda ontem no hotel, está recebendo tratamento hospitalar e deve ser formalmente acusado na segunda-feira (27). Segundo a promotoria federal, ele será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa. O suspeito trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido.

Quel é Cole Tomas Allen?

Cole Tomas Allen, um morador da Califórnia que estava hospedado no Washington Hilton, local onde era realizado o evento da Associação de Correspondentes. Trump, em entrevista após o caos, o classificou como “uma pessoa doente” e “um lobo solitário”.

Segundo a CBS News, Allen disse às autoridades que tinha como alvo o próprio Trump. Morador de Torrance, na Califórnia, ele trabalhava como tutor após se formar no Instituto de Tecnologia da Califórnia. De acordo com a polícia local, ele portava armas e facas. Allen, que foi detido ainda ontem no hotel, está recebendo tratamento hospitalar e deve ser formalmente acusado na segunda-feira (27).

Trump afirmou neste domingo que Allen escreveu um manifesto anticristão. “Esse cara é um doente”, disse Trump à Fox News. “Quando você lê o manifesto dele, vê que ele odeia os cristãos”. “A irmã ou o irmão dele estava reclamando disso. Eles chegaram até a reclamar com as autoridades policiais. Ele era um sujeito muito perturbado”, acrescentou.