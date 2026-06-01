Trump diz que Netanyahu concordou em não enviar tropas a Beirute

O presidente americano também afirmou que o grupo libanês pró-Irã Hezbollah se comprometeu a interromper os ataques

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (1º) que convenceu Israel e o Hezbollah a reduzir a tensão e que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concordou em não enviar tropas a Beirute, enquanto o grupo libanês pró-Irã Hezbollah se comprometeu a interromper os ataques.

“Não haverá tropas indo para Beirute, e qualquer tropa que estivesse a caminho já foi retirada”, escreveu Trump em sua rede social Truth Social após uma ligação “muito produtiva” com Netanyahu.

“Da mesma forma, por meio de representantes de alto nível, tive uma conversa muito boa com o Hezbollah, e eles concordaram que cessarão todos os combates; que Israel não os atacará e eles não atacarão Israel”, acrescentou.

“As conversas continuam, em ritmo acelerado, com a República Islâmica do Irã. Obrigado pela atenção a este assunto!”, escreveu Trump.