Avalanche nos Alpes franceses deixa ao menos seis pessoas mortas

Tragédia natural aconteceu em uma rota de esqui e caminhadas ‘muito frequentada’, segundo um comunicado da prefeitura

Reprodução/Twitter/@sbmiam Avalanche nos Alpes franceses



Uma avalanche nos Alpes franceses deixou ao menos seis pessoas mortas, anunciaram as autoridades, informando que entre as vítimas fatais há duas guias de montanhas, segundo o sindicato nacional do setor. No domingo, 9, os serviços de emergência encontraram quatro mortos, uma pessoa levemente ferida e oito ilesos. A avalanche de neve aconteceu na geleira Armancette, na localidade de Les Contamines-Montjoie, por volta do meio-dia e surpreendeu os esquiadores. De acordo com a prefeitura do departamento de Haute-Savoie, o local tinha um desnível de 1.600 metros e uma largura de 500 metros. A tragédia natural aconteceu em uma rota de esqui e caminhadas “muito frequentada”, segundo um comunicado da prefeitura divulgado pela imprensa local. As condições eram “boas” no domingo, afirmou o prefeito de Les Contamines-Montjoie, François Barbier, e o serviço de meteorologia não emitiu nenhum alerta de avalanche. O local onde ocorreu a queda de neve está localizado no maciço do Mont Blanc e o evento está sendo atribuído a um aumento significativo das temperaturas em um curto espaço de tempo. Em um vídeo compartilhado na internet é possível ver o momento em que a avalanche começa a acontecer.