Avião colide com caminhão de bombeiros em aeroporto de NY e deixa dois mortos

Acidente na pista do Aeroporto LaGuardia matou piloto e copiloto e levou à suspensão de voos; autoridades investigam o caso

Foto por ANGELA WEISS / AFP Um CRJ-900 da Air Canada Express permanece na pista após colidir com um caminhão de bombeiros da Autoridade Portuária no Aeroporto LaGuardia, em Nova York.



Um avião com dezenas de pessoas colidiu com um caminhão de bombeiros na noite de domingo (22) em uma pista do Aeroporto LaGuardia, em Nova York, matando o piloto e o copiloto e forçando a interrupção das operações, informaram autoridades e a imprensa americana.

Imagens da AFP mostram a parte frontal e a cabine da aeronave da Air Canada, que havia chegado de Montreal, gravemente danificadas na pista, cercadas por veículos de emergência com luzes ligadas.

O piloto e o copiloto morreram na colisão, segundo veículos de imprensa dos Estados Unidos, como CNN e NBC. Outras 13 pessoas — incluindo 11 passageiros e dois socorristas — foram levadas ao hospital com ferimentos, de acordo com a emissora ABC.

A aeronave, operada pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada, atingiu um caminhão de combate a incêndios na pista 4 por volta das 23h40 de domingo (00h40 de segunda-feira em Brasília), enquanto o veículo se dirigia a outra ocorrência, informou a autoridade portuária de Nova York.

Uma lista preliminar indicava 76 pessoas a bordo, incluindo quatro tripulantes, segundo a Jazz Aviation.

As autoridades de aviação dos EUA ordenaram a suspensão de todos os voos no aeroporto, alertando para alta probabilidade de interrupção prolongada. “O aeroporto está atualmente fechado para facilitar a resposta de emergência e permitir uma investigação completa”, informou a autoridade portuária em comunicado. Os protocolos de emergência foram “ativados imediatamente”, acrescentou.

Colisão na pista

O National Transportation Safety Board informou que enviou uma equipe ao local para apurar as causas do acidente. A Jazz Aviation disse que o voo envolvido foi o AC8646, operado por um jato CRJ-900 que havia partido de Montreal com destino a Nova York.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 informou que o avião “estava taxiando na pista quando atingiu” o veículo de resgate que cruzava seu caminho. A agência de gestão de emergências de Nova York alertou a população para esperar cancelamentos, bloqueios de vias e atrasos no trânsito nas proximidades do aeroporto, recomendando rotas alternativas.

O LaGuardia já enfrentava atrasos devido ao mau tempo e, na semana anterior, registrava filas maiores na segurança por impacto na equipe causado por restrições orçamentárias federais.

Localizado no bairro do Queens, o aeroporto é o terceiro mais movimentado de Nova York, com 33,5 milhões de passageiros em 2024, segundo dados oficiais. Em 2024, o terminal concluiu um projeto de modernização de US$ 8 bilhões.

Acidentes aéreos fatais nos Estados Unidos nos últimos anos incluem a colisão entre um avião de passageiros e um helicóptero do Exército perto de Washington, em janeiro de 2025, que deixou 67 mortos. Outros incidentes e quase acidentes também ocorreram enquanto aeronaves estavam em solo.

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*AFP