Avião colide com pássaro nos EUA e motor pega fogo minutos após a decolagem

Aeronave precisou voltar para a cidade de origem; Administração Federal de Aviação informou que não houve feridos e pouso foi feito em segurança

Reprodução/Twitter/@Cbus4Life Avião pega fogo no EUA após levantar voo



Passageiros que estavam em um voo nos Estados Unidos que ia de Columbs, Ohio, para Phoenix, Arizona, viveram momentos de tensão no último domingo, 23, quando o motor do avião em que estavam pegou fogo minutos depois da decolagem. A causa do incidente foi a colisão com um pássaro, segundo as autoridades. “Equipes de emergência responderam a um incidente de aeronave no CMH esta manhã envolvendo um incêndio no motor relatado”, relatou no twitter o Aeroporto John Glenn. A aeronave precisou retomar para a cidade de origem 30 minutos depois da decolagem, segundo o Jornal ‘CBS’. “A aeronave pousou com segurança e o aeroporto está aberto e operacional”, informou o aeroporto. Em comunicado ao jornal norte-americano, a Administração Federal de Aviação informou que não houve feridos. Contatada pela CBS, a American Airlines, empresa responsável pelo jato comercial Boeing 737, não deu muitos detalhes sobre o que causou o pouco de emergência, mas atribuiu o incidente a um problema técnico. “O voo pousou normalmente e taxiou com segurança até o portão por conta própria. A aeronave foi retirada de serviço para manutenção e nossa equipe está trabalhando para que os clientes retornem ao PHX. A segurança é nossa principal prioridade e agradecemos a compreensão de nossos clientes.”, disse a companhia.