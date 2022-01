Avião da Segunda Guerra Mundial é encontrado na Índia 77 anos após desaparecimento

Aeronave foi encontrada por investigador privado após meses de expedições locais

MIA Recoveries/AFP Aeronave foi encontrada por investigador contratado por filho de um dos mortos



Um avião desaparecido há 77 anos foi encontrado em uma área remota do Himalaia, na Índia. A aeronave esteve em operação durante a Segunda Guerra Mundial, mas enfrentou um processo de buscas dificultoso e resultou na morte de três guias. A nave de transporte C-46, decolou em Kunming, no sul da China, e voava com 13 pessoas a bordo quando desapareceu em meio a uma tempestade no montanhoso estado Arunachal Pradesh, na primeira semana de 1945. “Nunca mais se ouviu falar desse avião. Simplesmente desapareceu”, contou o americano Clayton Kuhles, que se aventurou na buscas dos destroços do acidente a pedido do filho de uma das vítimas.

A expedição durou meses, nos quais Kuhles e uma equipe de guias locais atravessaram rios que lhes cobriam até o peito e acamparam em meio a temperaturas glaciais. Três guias morreram de hipotermia no início da missão durante uma tempestade de neve. Por fim, a equipe encontrou o avião em uma montanha coberta de neve no mês passado e foi capaz de identificar a fuselagem pelo número na cauda do avião. Na nave, não havia restos humanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de aviões dos Estados Unidos caíram em áreas da Ásia, como China e Mianmar. Naqueles anos, os norte-americanos viviam conflitos bélicos com o Japão.

Bill Scherer, o filho órfão que pediu a missão, disse estar “feliz só por saber onde está” seu pai. “É triste, mas alegre. Cresci sem pai. Tudo no que penso é na minha pobre mãe, recebendo um telegrama e descobrindo que meu pai está desaparecido e ela tendo que ficar comigo, um bebê de 13 meses”, disse à AFP.

