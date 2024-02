Avião de pequeno porte cai em parque de trailers e deixa mortos na Flórida

Piloto do monomotor relatou uma falha momentos antes da queda da aeronave, que atingiu uma residência e afetou outras três

Reprodução / Twitter @LeiSueli6718 Acidente aéreo na Flórida resulta em várias vítimas fatais após falha no motor de avião



Um acidente aéreo ocorreu na Flórida, Estados Unidos, causou a morte de várias pessoas. De acordo com as autoridades de bombeiros, um pequeno avião caiu em um parque de trailers, causando danos a uma residência e outras três foram afetadas pelo fogo. A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o piloto do monomotor Beechcraft Bonanza V35 relatou uma falha no motor momentos antes da queda da aeronave, que ocorreu por volta das 19h da quinta-feira, 1. Em conversa com jornalistas, o chefe dos bombeiros de Clearwater, Scott Ehlers, informou que ‘várias pessoas’ a bordo do avião e em uma das casas afetadas morreram. Contudo, ainda não foi divulgado o número exato de vítimas. As autoridades afirmaram que investigadores federais irão examinar a cena do acidente.

Publicado por Caroline Hardt

🇺🇸 | AGORA: Um pequeno avião cai em um parque de trailers em Clearwater, Flórida, causando uma emergência na área. Ontem um helicóptero caiu na Colômbia. Alguém notou um aumento na queda de aeronaves pequenas?https://t.co/reKyhKwpur 🇺🇸🇧🇷 pic.twitter.com/uSSy9lHaW3 — Sueli lei🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@LeiSueli6718) February 2, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA