Avião faz pouso rasante na Grécia e turistas precisam se abaixar para não serem atingidos; veja vídeo

Aeroporto da ilha de Skiathaos virou ponto turístico e atrai centenas de visitantes que querem acompanhar de perto uma aeronave pousando

Reprodução/Youtube/JanEkMedico Geografia da ilha faz com que os pilotos precisem fazer a aproximação para pouso em uma altura menor do que o normal



Turistas que visitavam a ilha de Skiathaos, na Grécia, passaram por um momento assustador. Um avião, da companhia aérea húngara Wizz Air, fez um pouso rasante na manhã de segunda-feira, 8, e as pessoas precisaram se abaixar para não serem atingidas. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver que vários turistas aguardam para ver o avião pousar, já que a estrada da praia fica bem na frente do aeroporto da ilha, que é conhecida por ser uma das mais ocidentais da Grécia e por ficar bem perto da parte do continente do país. Isso faz com que o lugar seja um ponto turístico da ilha que também é conhecida como St. Maarten dos europeus. Devido à geografia da ilha, a pista de pouso é curta, e por essa razão os pilotos precisam fazer a aproximação para pouso em uma altura menor do que o normal.