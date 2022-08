Galinha bota ovo ‘perfeitamente redondo’ e família põe à venda por mais de R$ 2 mil

Com o dinheiro arrecadado, Annabel Mulcahy pretende resgatar outros animais; ação é uma tradição na sua família

Reporudção/Twitter/tgrthabertv Com dinheiro arrecadado com o ovo família pretender resgatar mais galinhas



Uma família se surpreendeu no último sábado, 6, quando foi recolher os ovos colocados por uma galinha de estimação e se deparou com um ovo perfeitamente redondo. “No sábado de manhã, abri o ninho e estava lá, um círculo perfeito”, contou Annabel Mulcahy ao portal Metro UK, acrescentando que após se deparar com esse feito, ela foi pesquisar no Google e viu que é caso ocorre um em um bilhão. “É muito estranho, eu tive que dar uma olhada duas vezes. Posso rolar na mesa como uma bolinha de gude”, disse. O caso aconteceu em West Oxfordshire, no sudoeste do Reino Unido, onde moram. Criadora de galinha há 20 anos, ela aproveitou da “raridade” e colocou o ovo à venda por 500 euros (Cerca de R$ 2.600). Com o dinheiro arrecadado, Mulcahy quer ajudar a resgatar outras galinhas, uma ação que é tradição da sua família. A criadora da obra, a galinha que leva o nome de Twinskie, que também é conhecida como labrador, é recente na família. Ela foi resgatada há pouco tempo e passou a ser criada por Mulcahy e suas filhas. A mulher, que tem várias galinhas de estimação, diz que elas são amigáveis. “Se estou no jardim, elas vêm tomar sol aos meus pés”.