Avião invade rodovia nos EUA e pega fogo após fazer pouso forçado; veja vídeo

Acidente aconteceu na Califórnia e não há relato de feridos; Administração Federal de Aviação vai investigar o caso

Reprodução/Twitter/CoronaFireDept Acidente aconteceu na Califórnia em uma importante rodovia



Uma aeronave de pequeno porte caiu na terça-feira, 9, em uma movimentada rodovia do sul da Califórnia, e pegou fogo ao realizar um pouso forçado. Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) à CBS News, o avião transportava duas pessoas e não houve relatos de feridos. O caso aconteceu na cidade de Corona no começo da tarde. Em um vídeo divulgado pelo canal de notícias americano, KTLA, é possível ver o momento exato em que o acidente acontece. Outro vídeo, disponibilizado pela equipe de bombeiro da região, mostrar os profissionais controlando o fogo. Em entrevista ao canal KTLA, o capitão Levi Miller declarou que “o piloto alegou que teve problemas no motor ao tentar descer no aeroporto municipal de Corona”, acrescentando que o piloto, identificado como Andrew Loo, conseguiu evitar uma tragédia maior devido ao treinamento que ele recebeu. “Se você não entrar em pânico, vai saber o que fazer”. De acordo com as informações obtidas pela CBS News, o avião atingiu pelo menos um veículo e uma caminhonete. O incidente vai ser investigado pela Administração Federal de Aviação.

