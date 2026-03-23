Avião militar com pelo menos 80 pessoas cai na Colômbia

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que a aeronave do tipo Hércules caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador

  • Por Jovem Pan*
  • 23/03/2026 14h08
Região fica no sudoeste da Colômbia

Um avião de transporte militar caiu durante a decolagem, nesta segunda-feira (23), no sudoeste da Colômbia, informou o governo. Transportava cerca de 80 pessoas, segundo informações do Exército à AFP.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que o avião tipo Hércules, da Força Aérea colombiana, caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador.

“Com profundo pesar informo que um avião Hércules da nossa @FuerzaAereaCol sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo (Putumayo), quando transportava tropas da nossa Força Pública”, escreveu Sánchez no X.

*AFP

