Avião militar com pelo menos 80 pessoas cai na Colômbia
O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que a aeronave do tipo Hércules caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador
Um avião de transporte militar caiu durante a decolagem, nesta segunda-feira (23), no sudoeste da Colômbia, informou o governo. Transportava cerca de 80 pessoas, segundo informações do Exército à AFP.
O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, informou que o avião tipo Hércules, da Força Aérea colombiana, caiu em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador.
“Com profundo pesar informo que um avião Hércules da nossa @FuerzaAereaCol sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo (Putumayo), quando transportava tropas da nossa Força Pública”, escreveu Sánchez no X.
#COLOMBIA | Un avión militar tipo Hércules C130, se accidentó en Putumayo poco después del despegue. A bordo iban 110 militares.
Equipos de rescate ya operan en la zona y han logrado evacuar a varios sobrevivientes, mientras continúan las labores de búsqueda.
— Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) March 23, 2026
*AFP
