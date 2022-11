Aviões de combate colidem no ar durante show no Texas; assista

Aeronaves explodiram no acidente; até o momento, não há informações de vítimas

Reprodução/Redes sociais Momento em que aviões se colidem em show aéreo nos Estados Unidos



Dois aviões se chocaram neste sábado, 12, durante um show aéreo realizado em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Ambas as aeronaves explodiram no momento do acidente. Até o momento, não há informações de vítimas. Por volta das 13h25, um Boeing B-17 Flying Fortress, bombardeiro de combate da Força Aérea dos EUA na Segunda Guerra Mundial, e um avião menor, realizaram uma manobra e se colidiram. O evento é para admirados da aviação de combate e de manobras aéreas.