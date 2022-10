Banco Mundial prevê contração de 35% para economia da Ucrânia em 2022

Guerra contra a Rússia é o principal causador da contração econômica no país; BM diz que impactos deverão ser sentidos a longo prazo

Genya SAVILOV / AFP Destruição causada pela guerra deverá gerar prejuízos a longo prazo



O Banco Mundial (BM) divulgou uma previsão de que a economia da Ucrânia registrará uma contração de 35% neste ano em decorrência da invasão da Rússia. A estimativa foi apresentada pelo Banco nesta terça-feira, 4. Segundo o BM, os prejuízos serão sentidos a longo prazo por causa da “destruição da capacidade industrial, danos a terras agrícolas e a diminuição da mão de obra, já que mais de 14 milhões de pessoas foram deslocadas”. Em setembro, o Banco estimou que, para a recuperação econômica da Ucrânia, serão necessários US$ 350 bilhões, “o que supõe mais de 1,5 vez o tamanho da economia ucraniana antes da guerra”. Na época, o banco disse ainda que essa quantidade não para de aumentar. O BM estima que os países da Europa e Ásia Central registrem contração de 0,2% no PIB neste ano. “Os países mais afetados serão os que dependem moderada ou fortemente do gás importado (…), assim como os países muito conectados ao mercado energético europeu”, diz o BM, que alerta que os países devem estar preparados para enfrentar restrições de fornecimento de guerra.

*Com informações da AFP