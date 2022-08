Bebê morre após ser atingida por pedra de granizo durante tempestade na Espanha

Menina chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos; outras 50 pessoas ficaram feridas

Reprodução/Twitter/@meteocat Pedras de gelo de tamanha dimensão não caiam na Catalunha desde 2002



Uma bebê de 20 semanas morreu após ser atingida pro uma pedra de granizo durante uma tempestade na Espanha, confirmou a prefeitura da cidade nesta quarta-feira, 31. O caso foi registrado no município de Bisbal d’Empordà, na província de Girona, no nordeste da Espanha. De acordo com fontes da prefeitura, a bebê foi atingida na cabeça e chegou a ser levada para o hospital, porém, não resistiu. Outras 50 pessoas ficaram feridas em diferentes graus. 32 foram encaminhadas para o centro de atenção primária de La Bisbal. Dois feridos foram levados para o hospital Josep Trueta e outros 14 para o Palamós. Diversos veículos, telhados e mobiliário urbano foram danificados com as pedras de até dez centímetros de diâmetro. O fenômeno climático é pouco habitual na região, e não há registro de pedras de gelo de tamanha dimensão caindo na Catalunha desde 2002, segundo dados do órgão de meteorologia da comunidade autônoma espanhola. O Serviço de Meteorologia da Catalunha informou que as intensas tempestades devem persistir hoje, inclusive, com queda de granizo com pedras de mais de dois centímetros de diâmetro, além de fortes rajadas de vento e até pequenos tornados. Citando o Laboratório Europeu de tempestades Severas, o portal El Mundo reportou que está é a primeira vítima fatal na Europa desde 1997.

Una tempesta amb calamarsa o pedra està afectant l’Alt Empordà i comarques de l’entorn.https://t.co/3131DbOFFw pic.twitter.com/pM9OLAdmyP — Meteocat (@meteocat) August 30, 2022

*Com informações da EFE