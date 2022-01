Berlusconi desiste de disputar eleição presidencial da Itália

Ex-primeiro-ministro disse ainda que fará oposição a qualquer candidatura à presidência do primeiro-ministro Mario Draghi

EFE/EPA/LUIGI SALSINI Berlusconi tem 85 anos e desistiu da candidatura dois dias antes do início da votação



O ex-primeir0-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, 85, anunciou sua desistência de participar das eleições presidenciais do país, que estão marcadas para a próxima semana. O anúncio foi feito neste sábado, 22. Berlusconi alegou que teria votos para vencer, mas que a Itália não poderia suportar divisões políticas em meio a pandemia. Berlusconi anunciou que, ao lado de seus aliados em um bloco de centro-direita, irá se opor a qualquer candidatura à presidência do primeiro-ministro Mario Draghi, ex-chefe do banco central da Europa que lidera um governo de unidade pandêmica com amplo apoio político. Berlusconi, ao lado do líder antimigração da Liga Matteo Salvini e a líder nacionalista Giorgia Meloni, dos Irmãos da Itália, podem comandar aproximadamente 400 dos 1.009 grandes eleitores que começarão a votar pro escrito na eleição presidencial na segunda-feira, 24. O mandato de Sergio Mattarella, atual presidente, termina em 3 de fevereiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo