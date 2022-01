Tiroteio em hotel de balneário no México deixa 1 morto e 2 feridos

Agentes da polícia, da Guarda Nacional e do Exército mexicano estão participando das operações de buscas por suspeitos; os envolvidos são canadenses, incluindo a vítima fatal

JUAN MANUEL VALDIVIA / AFP Vítimas do tiroteio foram encaminhadas ao Playamed hospital



Um tiroteio que aconteceu dentro de um hotel no balneário de Playa del Carmen, no México, deixou um morto e dois feridos. O episódio aconteceu nesta sexta-feira, 21, e segundo as autoridades dos locais, as três vítimas são canadenses. De acordo com Lucio Hernández Gutiérrez, secretário de Segurança Pública do estado de Quintana Roo, os tiros foram disparados após uma discussão entre hóspedes do local. “Como resultado do relato de disparos de arma de fogo dentro do hotel Xcaret, três pessoas ficaram feridas após uma discussão entre os hóspedes do hotel”, disse Hernández, que chegou a publicar uma imagem de um dos suspeitos de ter atirado nos canadenses. Para tentar localizar os suspeitos, a polícia local mantém o código vermelho em toda a região. Além de policiais, agentes da Guarda Nacional e do Exército do México estão ajudando na operação. Os três turistas canadenses envolvidos no confronto armado foram identificados apenas como Jessica, de 29 anos; Robert e Thomas, ambos com 34 anos, sendo que este último foi a vítima fatal. As autoridades informaram que, de acordo com a polícia canadense, a vitima fatal tem um histórico ligado a roubos, drogas, porte de armas e crimes contra o patrimônio no país.

*Com informações da EFE