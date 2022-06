Biden afirma que Zelensky “não quis ouvir” advertências sobre invasão russa

Governo dos Estados Unidos começou a alertar sobre possibilidade de guerra muito antes da Rússia anunciar uma ‘operação especial’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na sexta-feira, 10, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, “não quis ouvir” as advertências de Washington antes da invasão da Rússia a seu país. “Muitos pensaram que estava exagerando ao mencionar um ataque russo contra a Ucrânia antes do início”, declarou Biden em uma recepção em Los Angeles para arrecadar fundos para o Partido Democrata. “Mas eu sabia que tínhamos informações de que isso estava acontecendo. [O presidente da Rússia, Vladimir Putin] ia atravessar a fronteira, não havia dúvida e Zelensky não queria ouvir”, completou. O governo dos Estados Unidos começou a alertar sobre os preparativos para uma invasão da Ucrânia muito antes de Putin anunciar uma “operação especial” contra o país em 24 de fevereiro. As advertências provocaram incredulidade e, inclusive, críticas de alguns aliados europeus, que consideravam Washington muito alarmista na época.

*Com informações da AFP