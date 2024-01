Biden alerta que nova vitória de Trump nas primárias republicanas é um ‘risco elevado’ para a democracia e as liberdades

Presidente dos Estados Unidos assumiu que o magnata será o candidato do Partido Republicano nas eleições de novembro; democratas também tiveram prévias em New Hampshire

SAUL LOEB / AFP Presidente dos EUA, Joe Biden, fala durante um comício de campanha para Restaurar Roe no Hylton Performing Arts Center em Manassas, Virgínia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou preocupação nesta terça-feira, 23, com os resultados das primárias de New Hampshire, que indicam que ele terá o ex-presidente Donald Trump como seu adversário nas eleições de novembro. Em um comunicado, Biden destacou que “os riscos não poderiam ser maiores” com a presença de Trump no pleito. “Nossa democracia, liberdades pessoais – desde o direito de escolha ao direito de voto. A nossa economia – que registrou a recuperação mais forte do mundo desde a Covid. Tudo isso está em jogo”, disse o presidente, que assumiu que Trump será o candidato republicano. O líder norte-americano agradeceu aos eleitores que o apoiaram nas primárias democratas em New Hampshire e fez um apelo aos eleitores independentes e republicanos que rejeitam Trump para que apoiem sua tentativa de reeleição. As informações são da Associated Press.

Na terça-feira, tanto o Partido Republicano como o Democrata, tiveram prévias em New Hampshire. A vitória de Trump, assim como a de Biden, já era esperada, mesmo com o nome do atual presidente dos Estados Unidos fora das cédulas, devido a desentendimentos com o diretório local do partido. Com quase 90% dos votos contados, a margem de vitória do magnata foi de cerca de 11 pontos percentuais, mas sua única rival, Nikki Haley, prometeu seguir lutando. Haley, de 52 anos, parabenizou-o pela vitória neste pequeno estado do nordeste, mas disse que “a corrida está longe de terminar”. Ela também alertou os republicanos que tornar Trump o candidato do partido é uma “vitória para Biden” em 5 de novembro. New Hampshire representa apenas 22 delegados de um total de 1.215 que nomearão oficialmente o candidato republicano em julho, em Milwaukee. Porém, em comparação com estados mais conservadores, é revelador para medir o pulso nacional e das próximas primárias, já que os eleitores não afiliados podem votar nas primárias tanto do partido Republicano quanto do Democrata.