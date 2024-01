Trump vence primárias em New Hampshire, mas Nikki Haley segue na disputa

Ex-presidente esperava que a vitória no Estado da Costa Leste motivasse a desistência de sua oponente no Partido Republicano; vencedor deve enfrentar Joe Biden nas eleições dos EUA, marcadas para 5 de novembro deste ano

Até às 23h30 desta terça-feira, os resultados parciais mostravam 52,5% dos votos para Donald Trump e 46,6% para Nikki Haley



O ex-presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, venceu nesta terça-feira, 23, as primárias do Estado de New Hampshire para a escolha do candidato que representará os republicanos nas eleições presidenciais, marcadas para novembro deste ano. Este é o segundo Estado que recebe as votações primárias do partido. As projeções da vitória de Trump foram feitas pela Associated Press. É comum que a imprensa norte-americana projete com antecipação os resultados, mesmo sem ter 100% das urnas apuradas, tendo em vista que estas foram fechadas apenas às 22h (horário de Brasília). Até às 23h30 desta terça-feira, os resultados parciais mostravam 52,5% dos votos para Donald Trump e 46,6% para Nikki Haley. Em entrevista coletiva, Trump reagiu à vitória e disse que Haley está agindo “como se tivesse vencido, mas ela perdeu”, destacando que “na semana passada, ela ficou em terceiro lugar”.

Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, é a única na disputa contra Trump. No último domingo, 21, Ron DeSantis, governador da Flórida, suspendeu sua campanha após a derrota em Iowa e declarou apoio à candidatura do ex-presidente. Outros dois candidatos também desistiram da corrida presidencial. Haley, contudo, não pretende parar agora. A ex-governadora parabenizou Donald Trump e afirmou que “esta corrida está longe de terminar”. Em discurso na TV norte-americana, Haley declarou: “New Hampshire é a primeira no país, não a última. Esta corrida está longe de acabar, há muitos Estados para percorrermos ainda. E o próximo é o meu querido Estado da Carolina do Sul”.