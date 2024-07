Biden anuncia investigação independente sobre ataque a Trump e diz que teve ‘conversa breve, mas boa’ com o rival

‘Devemos nos unir como nação para mostrar quem somos’, disse o presidente dos EUA em pronunciamento neste domingo sobre o atentado na Pensilvânia

BONNIE CASH/EFE/EPA Sob os olhares da vice Kamala Harris, Joe Biden discursa sobre o atentado contra Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo (14) a abertura de uma investigação independente sobre a tentativa de assassinato do ex-presidente e adversário eleitoral, Donald Trump. O ataque ocorreu durante um comício em Butler, Pensilvânia, no sábado (13). Biden destacou a necessidade de união nacional e condenou veementemente o ato de violência. “Devemos nos unir como nação para mostrar quem somos”, afirmou o presidente. Ele também revelou ter tido uma “conversa breve, mas boa” com Trump após o incidente, expressando solidariedade ao ex-presidente e sua família.

Biden enfatizou que as autoridades ainda não determinaram a motivação do autor dos disparos e pediu à população que evite especulações. “Ainda não temos nenhuma informação sobre a motivação do autor dos disparos. Sabemos quem é. Peço a todos que não façam suposições sobre seus motivos ou afiliações”, disse. Ele assegurou que os resultados da investigação serão compartilhados com o público. Além disso, o democrata anunciou que Trump receberá um reforço em sua segurança, incluindo medidas adicionais para a Convenção Republicana que começará nesta segunda-feira (15), em Wisconsin. Biden informou que conversou com o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e com o prefeito de Butler, Bob Dandoy, para coordenar esforços de segurança e investigação.

