Biden assume responsabilidade pelos maus-tratos a migrantes na fronteira

Em conversa com jornalistas, presidente dos Estados Unidos falou pela primeira vez sobre imagens registradas na cidade de Del Rio

EFE/EPA/Alex Edelman / POOL Biden reconheceu maus-tratos causados a imigrantes na fronteira



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu nesta sexta-feira, 24, que teve responsabilidade nos casos “intoleráveis” de maus-tratos a migrantes na fronteira com o México e prometeu que haverá “consequências” para aqueles que os cometeram. O reconhecimento aconteceu em fala a jornalistas após um discurso sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 no país. Biden disse que foi “horrível” ver as imagens de agentes de fronteira perseguindo migrantes com seus cavalos ou atacando-os com chicotes. “Haverá consequências”, prometeu o presidente. Ele classificou a ação como vergonhosa e disse que o ato foi “perigoso e errado”. “Simplesmente não é quem somos”, disse. A fala marcou a primeira vez na qual o mandatário se pronunciou sobre as polêmicas imagens vistas nesta semana. Milhares de migrantes, na maioria haitianos, cruzaram a fronteira na região de Del Rio e acamparam sob uma ponte ao longo do mês. O governo dos Estados Unidos já deportou, segundo dados do governo haitiano, 1.324 migrantes. O enviado especial dos EUA no Haiti, Daniel Foote, apresentou nesta quinta-feira a sua renúncia em protesto contra o tratamento “desumano” dos migrantes na fronteira e a política de deportação.

*Com informações da EFE