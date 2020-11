Biden bate recorde de votos populares e supera marca de Obama em 2008

O democrata Joe Biden é o novo detentor do recorde de maior número de votos populares totais recebidos por um candidato à presidência dos Estados Unidos

Wikimedia Commons Pete Souza Biden foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017



A apuração ainda em andamento das eleições presidenciais dos Estados Unidos indicou que o candidato democrata Joe Biden ultrapassou o recorde de Barack Obama em número de votos populares recebidos nesta quarta-feira, 4. O ex-presidente recebeu 69.498.516 votos em 2008 e 65.915.795 em 2012. Biden conseguiu superar essas marcas alcançando 69.504.224 votos. Como a contagem ainda está sendo feita (acompanhe a apuração em tempo real), o número pode aumentar ainda mais nas próximas horas. Este ano, a corrida eleitoral norte-americana também foi marcada pela maior participação dos eleitores em 100 anos, além do maior número já visto de votos antecipados.

Apesar de estar liderando em votos populares, o democrata ainda não possui os 270 delegados necessários para garantir a sua vitória. Segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press, Biden está com 238 pontos no Colégio Eleitoral. O seu oponente, Donald Trump, está com 213 pontos e 67.004. 213 votos populares. Nas últimas eleições de 2016, o republicano conseguiu conquistar a presidência mesmo tendo perdido em votos populares para Hillary Clinton porque foi vitorioso nos estados da Flórida, da Pensilvânia, de Wisconsin e do Michigan. Enquanto Biden superou Trump em Wisconsin e no Michigan, o republicano já tem a vitória declarada na Flórida e está liderando a apuração na Pensilvânia.

*Com informações de agências internacionais