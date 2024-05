Biden critica Trump por considerar que seu veredicto foi fraudado: ‘Perigoso e irresponsável’

Presidente dos Estados Unidos disse que sistema de justiça deve ser respeitado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou Donald Trump por questionar o sistema de justiça americano e dizer que seu julgamento foi fraudado, depois de ser declarado culpado em um histórico veredicto emitido por um júri de Nova York. “É perigoso, é irresponsável, alguém dizer que o julgamento foi fraudado só porque o veredicto não lhe agrada”, disse Biden na Casa Branca nesta sexta-feira (31), em seus primeiros comentários sobre o assunto. “O sistema de justiça deve ser respeitado. Não devemos permitir que ninguém o derrube”, continuou o presidente, acrescentando que o julgamento contra Trump mostra que “ninguém está acima da lei”. A equipe de campanha de reeleição de Biden atacou o magnata mais cedo, ao chamá-lo de “desesperado” e “confuso”. “Os Estados Unidos acabam de testemunhar um Donald Trump confuso, desesperado e derrotado divagando sobre suas próprias queixas pessoais e mentindo sobre o sistema de justiça dos Estados Unidos”, disse Michael Tyler, diretor da equipe de campanha do democrata, em comunicado.

Os comentários de Trump em Nova York deixaram “todos que o viram com uma conclusão óbvia: esse homem não pode ser presidente dos Estados Unidos”, acrescentou Tyler. Em um discurso na Trump Tower de Manhattan, o republicano proferiu durante 35 minutos uma série de insultos, acusações não confirmadas e sem sentido, refletindo sua evidente raiva. “Foi muito injusto… Vocês viram o que aconteceu com algumas das nossas testemunhas. Literalmente as crucificaram”, afirmou Trump. Após se referir aos seus adversários como “doentes” e “fascistas”, o magnata saiu sem permitir perguntas. O republicano de 77 anos foi considerado culpado em 34 acusações de falsificação de documentos contábeis, com o objetivo de ocultar um pagamento à ex-atriz pornô Stormy Daniels, para que ela não revelasse, na reta final da campanha eleitoral de 2016, uma relação sexual ocorrida dez anos antes.

