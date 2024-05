Donald Trump diz que seu processo criminal em Nova York foi ‘muito injusto’

Ex-presidente dos EUA afirmou que vai recorrer do veredicto que o considerou culpado por 34 acusações de falsificação de documentos contábeis para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô nas eleições de 2016

EFE/EPA/JABIN BOTSFORD/POOL Trump tenta retornar à Casa Branca nas eleições de novembro como candidato republicano



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira (31) o veredicto que recebeu na véspera em Nova York, qualificando o processo criminal a que foi submetido como “muito injusto” e politizado. “Foi muito injusto… vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas do nosso lado. Eles literalmente as crucificaram”, disse em uma declaração, na Trump Tower, em Manhattan. Trump prometeu recorrer do veredicto que o considerou culpado por 34 acusações de falsificação de documentos contábeis para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô na reta final da campanha eleitoral de 2016. “Vamos recorrer desta fraude… com base em diferentes elementos”, afirmou o magnata.

Durante a fala, ele se referiu aos seus adversários como “doentes” e “fascistas”. Segundo ele, o governo de Biden fez “atrocidades contra a Rússia”. Trump tenta retornar à Casa Branca nas eleições de novembro como candidato republicano. Ele relatou que quer testemunhar, como era seu direito, mas não foi autorizado. Especialistas jurídicos disseram que, ao prestar depoimento, Trump iria se expor aos questionamentos dos promotores, o que poderia prejudicá-lo politicamente. O magnata afirmou que teria sido uma “honra” encarar essa situação, mas que seria “muito ruim” para sua família, amigos e empresas.

*Com informações da AFP