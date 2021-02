Biden declara estado de ‘grande desastre’ no Texas

Milhões estão sem fornecimento de energia elétrica após fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias; ao menos 59 pessoas morreram

USA TODAY NETWORK via Reuters Connect As fortes chuvas que atingiram o Texas nos últimos dias deixaram milhões de pessoas sem fornecimento de energia elétrica



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de “grande desastre” no Texas, um dos mais afetados por um temporal que deixou ao menos 59 mortes, e ainda prometeu ajuda federal para as autoridades locais recuperarem as regiões mais assoladas. A Casa Branca anunciou, por meio de comunicado, que a medida foi adotada ainda ontem, colocando recursos federais à disposição de mais de 70 condados do estado. As fortes chuvas que atingiram o Texas nos últimos dias deixaram milhões de pessoas sem fornecimento de energia elétrica, o que está sendo reestabelecido gradativamente. Além disso, houve problemas na distribuição de água em diversas áreas.

“A assistência pode incluir subvenções para moradias temporárias e consertos de casas, empréstimos de baixo custo para cobrir as perdas de propriedades não asseguradas, e outros programas para ajudar aos indivíduos e aos proprietários de negócios a se recuperarem dos efeitos do desastre”, diz a nota da Casa Branca. Os recursos, indica o comunicado, “também estão disponíveis para os governos estaduais e locais elegíveis e certas organizações privadas sem fins lucrativos, sobre uma base de custo compartilhado”.

Nesta sexta-feira, 19, o governador do Texas, Greg Abbott, informou que a prioridade momentânea era o reestabelecimento do fornecimento de energia. O líder estadual explicou que o problema não era a falta de geração, mas sim a queda de linhas, que precisavam ser reconectadas. Além disso, para restaurar a distribuição de água, foram montados laboratórios móveis de análise de qualidade, depois que foram renovadas as licenças de vários captadores. Abbott revelou que mais de 1,7 milhão de garrafas de água foram entregues nas comunidades do Texas. Os estados da Lousiana e Oklahoma também emitiram declarações federais de desastre, por causa dos temporais, o que permite o envio de apoio e recursos pelo governo.

*Com EFE