Biden deve anunciar uso de reservas de petróleo dos EUA para conter alta do combustível

Segundo imprensa internacional, ação é articulada em conjunto com outros grandes consumidores de energia, como China, Japão e Coreia do Sul

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Biden deve anunciar utilização de reservas estratégicas nesta terça-feira



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta terça-feira, 23, que o país aproveitará as reservas estratégicas de petróleo que tem para ajudar a compensar o aumento nos preços do combustível. A informação foi divulgada em primeira mão pela emissora norte-americana ABC e deve ser divulgada em um discurso de Biden nas próximas horas. De acordo com o canal CNN, o democrata deve anunciar a liberação de 50 milhões de barris como esforço para enfrentar a falta de abastecimento de petróleo no mundo. O anúncio, de acordo com a Casa Branca, será realizado de maneira coordenada com outras nações grandes consumidoras de energia, como China, Coreia do Sul, Índia, Japão e Reino Unido.

*Com informações da EFE