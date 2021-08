Biden diz que 28 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão

Em pronunciamento, presidente dos Estados Unidos disse que 11 mil cidadãos foram retirados nas últimas 36 horas

EFE/EPA/SHAWN THEW Presidente dos EUA fez primeiro comunicado sobre crise no Afeganistão neste domingo



O governo dos Estados Unidos retirou 28 mil pessoas do Afeganistão na última semana. A informação foi dada pelo presidente Joe Biden neste domingo, 22, durante pronunciamento. Deste total, 11 mil foram evacuados nas últimas 36 horas, sendo que, segundo o presidente, os voos não estão indo diretamente para os EUA, mas sim para bases aliadas em diferentes continentes. Biden também afirmou que “os afegãos que ajudaram os EUA nos últimos 20 anos, terão nosso apoio para deixar o país”. Ao todo, foram realizados 23 voos militares nas últimas 24 horas. Os EUA também contarão com 35 voos civis para levar os evacuados para as bases aliadas. Em entrevista à CBS, Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, afirmou que está acontecendo um contato com o Talibã para garantir a segurança do Aeroporto de Cabul e afirmou que a situação fora da instalação é ‘incrivelmente volátil’. No sábado, 21, o departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que 3,8 mil pessoas foram retiradas do país asiático.

*Com informações da EFE