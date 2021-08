Ajuda humanitária: avião da FAB com destino ao Haiti sofre pane no Pará

A decolagem para o país caribenho foi reprogramada devido às restrições de disponibilidade de horários para pouso na capital Porto Príncipe

FAB / Suboficial Nery / CECOMSAER O avião decolou com equipes de especialistas e peritos em busca e resgate, além de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica emergencial aos haitianos



A aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) que decolou na manhã deste domingo, 22, de Brasília com destino a Porto Príncipe, capital do Haiti, sofreu uma pane e a decolagem para a capital haitiana foi adiada. Em nota, a FAB informou que o pouso técnico na Base Aérea do Cachimbo, localizada no sul do Pará, ocorreu normalmente e já estava previsto originalmente na rota. “Por uma questão técnica, houve a necessidade da troca por outra aeronave do mesmo tipo, realizando-se a transposição da carga e dos passageiros naquela localidade”. Ainda segundo o órgão, o avião prosseguirá para Boa Vista (RR), ainda hoje, conforme previsto. Porém, a decolagem para o Haiti foi reprogramada para 8h desta segunda-feira, 23, devido às restrições de disponibilidade de horários para pouso em Porto Príncipe.

Operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT) – Esquadrão Zeus, a aeronave KC-390 leva apoio emergencial aos haitianos após a tragédia causada pelo terremoto que devastou o país, no dia 14 de agosto. O avião decolou com equipes de especialistas e peritos em busca e resgate, além de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica emergencial. A ação integra a Missão Humanitária Multidisciplinar do Brasil. Antes da decolagem, uma cerimônia alusiva ao início da missão contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da Embaixadora do Haiti no Brasil, Rachel Coupaud, ministros de Estado, oficiais-generais das Forças Armadas, dentre outras autoridades.