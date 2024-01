Biden diz que ataques do Paquistão mostram que Irã não é ‘muito querido’ na região 

Líder norte-americano disse que está comprometido em garantir a segurança dos aliados e trabalhando para entender como a situação vai evoluir

Samuel Corum/EFE/EPA Biden reforça compromisso dos Estados Unidos em garantir segurança dos aliados no Oriente Médio



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 18, que os ataques aéreos recíprocos do Paquistão e do Irã demonstram que Teerã não é “muito querido” em uma região cada vez mais tensa. “Como podem ver, o Irã não é particularmente muito querido na região”, disse Biden a jornalistas na Casa Branca. “Estamos trabalhando” para entender como a situação vai evoluir, disse o presidente. Biden ressaltou a importância de manter a estabilidade na região e reforçou o compromisso dos EUA em garantir a segurança de seus aliados. Assim como o líder norte-americano, a União Europeia também expressou preocupação com esses bombardeios que “têm um efeito desestabilizador na região” e instou “a trabalharem para reduzir a escalada”. Na mesma linha, a Rússia pediu às partes “que mostrem a máxima moderação e resolvam os problemas emergentes unicamente pela via política e diplomática”. Na noite de terça-feira, 16, a República Islâmica lançou bombardeios contra “um grupo terrorista” no Paquistão, que, segundo Islamabad, deixou duas crianças mortas. Segundo a imprensa paquistanesa, os bombardeios aconteceram perto de Panjgur, na província do Baluchistão. Essa província, a menos povoada e mais pobre do Paquistão, embora rica em hidrocarbonetos e minerais, é palco de uma rebelião separatista há décadas.