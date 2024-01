Paquistão lança ataque aéreo no Irã em retaliação a bombardeio no país

Ação militar deixou ao menos sete mortos, sendo três mulheres e quatro crianças, e ocorre dois dias após os iranianos atacarem alvos jihadistas na última terça-feira

MaxPixel/Creative Commos Paquistão realiza ataques aéreos contra insurgentes iranianos em retaliação a ação do Irã



O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão anunciou que o país realizou ataques aéreos contra o Irã na manhã de quinta-feira, 18. Segundo o ministério, a ação foi uma retaliação à ofensiva iraniana da última terça. Os bombardeios foram descritos como “ataques militares de precisão contra esconderijos terroristas” na província fronteiriça do Sistão-Baluchistão com o Irã. O ataque deixou ao menos sete mortos, sendo três mulheres e quatro crianças. “O Paquistão atacou um povoado fronteiriço com mísseis”, informou a imprensa estatal de Teerã, acrescentando que “três mulheres e quatro crianças morreram”, nenhuma delas iraniana.

O ataque aéreo do Irã na terça teve como alvo jihadistas iranianos presentes no Paquistão. Além disso, o país também realizou ataques na Síria e no Iraque na segunda. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão informou que a ação militar é uma demonstração da determinação do país em proteger e defender sua segurança nacional contra todas as ameaças. Até o momento, não houve comentários do Irã sobre os ataques aéreos realizados pelo Paquistão.