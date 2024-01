Tensão entre Paquistão e Irã aumenta após ataques retaliatórios

Forças paquistanesas bombardearam esconderijos terroristas em território iraniano na manhã desta quinta-feira

EFE/EPA/FAYYAZ AHMED A tensão entre o Paquistão e o Irã aumentou após uma série de ataques aéreos retaliatórios, resultando em mortes e acusações mútuas



A tensão entre o Paquistão e o Irã aumentou após uma série de ataques aéreos retaliatórios. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, as forças do país realizaram ataques militares de precisão contra esconderijos terroristas no sudeste do Irã. O ataque ocorreu na manhã desta quinta-feira, 18, dois dias depois que as forças iranianas atacaram campos de um grupo armado no Paquistão, resultando na morte de pelo menos sete pessoas. De acordo com uma autoridade de segurança paquistanesa, sete acampamentos usados por separatistas Baluch foram atacados, com uso de caças e drones da força aérea.

O governo iraniano afirmou que o ataque no Paquistão, assim como os bombardeios realizados no Iraque e na Síria, demonstram a disposição do Irã em responder com força aos seus inimigos. As autoridades alegam que a ação em território paquistanês tinha como alvo terroristas, mas a versão é contestada, uma vez que cinco civis morreram nas explosões. O Paquistão denunciou o ataque iraniano como uma violação flagrante da lei internacional e afirmou que se reserva o direito de responder. Como o site da Jovem Pan mostrou, ao menos sete pessoas morreram nos bombardeios desta quinta, sendo três mulheres e quatro crianças.