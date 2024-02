Biden diz que espera um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas até a próxima semana

Catar, Egito e Estados Unidos atuam como países mediadores do conflito

Jim WATSON / AFP O presidente dos EUA, Joe Biden, fala com o apresentador Seth Meyers enquanto eles tomam um sorvete no Van Leeuwen Ice Cream após gravar um episódio de "Late Night with Seth Meyers" na cidade de Nova York em 26 de fevereiro de 2024.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 26, que aguarda um acordo de cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas até a próxima semana. “Meu assessor em segurança nacional me diz que estamos perto, ainda não estamos lá. Minha expectativa é de que tenhamos um cessar-fogo a partir da próxima segunda-feira”, disse. Biden conversou com jornalistas de forma descontraída após ter gravado uma entrevista com o apresentador Seth Myers em Nova York. A fala do presidente faz referência a uma negociação que vem sendo feita entre os países mediadores do conflito – Catar, Egito e EUA. Eles tentam firmar um compromisso com Israel e Hamas em busca de uma trégua. De acordo com fontes, as conversas se concentram na primeira fase de um plano elaborado em janeiro pelos mediadores, que prevê uma trégua de seis semanas e a libertação dos reféns em poder do Hamas e de prisioneiros palestinos em Israel, além da entrada em Gaza de uma quantidade considerável de ajuda humanitária. Por outro lado, Israel exige a libertação de todos os reféns durante essa pausa e advertiu que uma trégua não significará o fim da guerra.

*Com informações da AFP