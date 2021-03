Biden diz que EUA terão vacinas para todos os adultos até o fim de maio

Utilização da vacina da Johnson & Johnson deve facilitar a distribuição dos imunizantes, já que só precisa de uma dose

EFE/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT Biden antecipou sua previsão inicial de entrega das vacinas em dois meses



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que o país terá vacina contra a Covid-19 para todos os adultos até o fim de maio. A afirmação foi feita nesta terça-feira, 2, depois que Biden anunciou um acordo para que a Merck contribua para a fabricação do imunizante da Johnson & Johnson, que se tornou a terceira vacina aprovada no país. Com isso, o presidente entregaria os imunizantes dois dias meses antes da previsão original. Três semanas atrás, Biden prometeu 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até o fim de julho. Biden também disse que educadores e funcionários de unidades de ensino serão prioridade, devendo receber ao menos uma dose dos imunizantes até o fim de março.

A Casa-Branca anunciou que, com a adição das vacinas da Johnson & Johnson à lista de vacinas licenciadas pela FDA, agência reguladora do país, o governo pode se comprometer a aumentar o fornecimento de vacina para os estados para mais de 15 milhões de doses por semana. Biden destacou, ainda, que sua equipe vem agindo para recuperar “um caos” herdado pela gestão de seu antecessor, Donald Trump, dizendo que ele não tinha um plano para combater a pandemia ou distribuir rapidamente as vacinas. A utilização da vacina da Johnson & Johnson deve facilitar a distribuição dos imunizantes, já que só precisa de uma dose, enquanto as vacinas da Pfizer e da Moderna precisam de duas.

*Com informações da EFE