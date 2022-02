Biden diz que morte de líder do Estado Islâmico deixa ‘forte mensagem aos terroristas de todo o mundo’

Presidente dos EUA disse que Qurashi ‘escolheu explodir a si mesmo em um último ato desesperado de covardia’

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Joe Biden disse que operação na Síria foi bem sucedida



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a morte do líder do Estado Islâmico (EI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, enviou “uma forte mensagem” a outros terroristas em todo o mundo. O extremista morreu nesta quinta-feira, 3, na Síria, durante uma operação das forças especiais norte-americanas. “A operação de ontem à noite removeu um grande líder terrorista do campo de batalha e enviou uma forte mensagem aos terroristas de todo o mundo: vamos caçar vocês e encontraremos vocês”, declarou Biden. “Em um último ato desesperado de covardia, e sem se importar com a vida de sua própria família ou de outras pessoas no prédio, ele escolheu explodir a si mesmo, não apenas o cinto (de explosivos), mas todo o terceiro andar do que enfrentar a justiça pelos crimes que cometeu, levando vários familiares com ele, como fez seu antecessor”, explicou.

A bomba detonada por Qurashi também matou integrantes de sua família, incluindo mulheres e crianças. Os soldados americanos que participaram da ação passam bem. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) confirmou que pelo menos seis crianças morreram e uma foi gravemente ferida durante a operação. O órgão assegurou que áreas habitadas por civis foram “seriamente danificadas” durante a ação dos EUA realizada na cidade da província de Idlib.

*Com informações da AFP e EFE