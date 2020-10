Biden diz que testou negativo para Covid-19 e dá recado: ‘Use máscara e lave as mãos’

Democrata ainda desejou ‘rápida recuperação’ ao rival Donald Trump, que foi infectado pelo novo coronavírus

EFE/EPA/PETER FOLEY Joe Biden é o candidato à presidência dos EUA pelo partido Democrata



Candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden anunciou na tarde desta sexta-feira, 2, que ele e Jill, sua esposa, testaram negativo para Covid-19. A preocupação com o político de 75 anos aumentou após seu rival, Donald Trump, afirmar que contraiu o novo coronavírus – eles se encontraram na última terça-feira, no primeiro debate antes da eleição. Através do Twitter, Biden também deu uma indireta ao republicano ao pedir que as pessoas utilizem máscara de proteção facial e evitem aglomerações.

“Tenho o prazer de informar que Jill e eu tivemos resultados negativos para Covid. Obrigado a todos por suas mensagens de preocupação. Espero que isso sirva de lembrete: use uma máscara, mantenha distância social e lave as mãos”, escreveu Biden, que foi ridicularizado pelo presidente Donald Trump por “usar máscara demais” durante troca de farpas no debate.

Em outra mensagem, Biden desejou rápida recuperação ao rival e à sua esposa, Melania Trump, que também está infectada pelo novo coronavírus. “Jill e eu enviamos nossos pensamentos ao presidente Trump e à primeira-dama Melania Trump para uma recuperação rápida. Continuaremos orando pela saúde e segurança do presidente e de sua família”, completou. Biden e Trump têm debate marcado para o dia 15 de outubro, na Florida. Com a contaminação do republicano, o novo encontro está em xeque. A campanha do mandatário que busca a reeleição, no entanto, será afetada. Veja como clicando aqui.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020