Bill Clinton saúda Lula pela vitória: ‘Eleições presidenciais livres e justas’

Ex-presidente dos EUA parabenizou o Brasil pelo processo eleitoral ‘credível e pacífico’

Bill Clinton parabeniza Lula pela vitória



O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, usou as redes sociais para parabenizar Luis Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições presidenciais do Brasil, ocorridas no domingo, 30. “Parabéns ao Lula por sua vitória nas eleições presidenciais livres e justas do Brasil. O povo do Brasil deve se orgulhar de seu processo eleitoral credível e pacífico”, escreveu em sua conta oficial do Twitter. Lula derrotou no segundo turno, com mais de 60 milhões de votos, o atual presidente do país, Jair Bolsonaro (PL), na eleição mais acirrada já realizada. Foi a menor diferença de votos entre os candidatos e a primeira vez que um ex-presidente conseguiu ser reeleito e chegar ao seu terceiro mandato. Com a mensagem, Clinton se junta a uma lista de líderes mundiais que já felicitaram o petista pela vitória. Joe Biden, presidente dos EUA, foi um dos primeiros a mandar mensagem assim que o resultado foi anunciado. “Envio meus cumprimentos a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil depois de eleições livres, justas e confiáveis”, destacou Biden na nota. “Espero que trabalhemos juntos para continuar com a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos”, acrescentou. Antony Blinken, secretário de estado americano, também parabenizou Lula. “Esperamos continuar com nossa sólida associação com o presidente eleito, Lula, à medida que construímos um hemisfério democrático, próspero e equitativo”, escreveu.