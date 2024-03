Biden e Trump confirmam revanche e começam campanha atacando um ao outro

Democrata superou a marca de 1.968 delegados necessários, enquanto o Republicano alcançou 1.215, o que era preciso para obter a indicação

Confirmando as expectativas, as eleições dos Estados Unidos de 2024 serão uma revanche entre Joe Biden, atual presidente, e Donald Trump, ex-líder norte-americano. Os dois alcançaram o número suficiente de delegados para garantir as indicações de seus partidos e confirmaram seus nomes como os candidatos do Partido Democrata e Republicano, respectivamente, conforme mostram as projeções da imprensa norte-americana. Biden superou a marca de 1.968 delegados necessários ao vencer a disputa na Geórgia, um estado crucial onde Trump enfrenta um julgamento por suposta conspiração para tentar alterar os resultados das últimas eleições. Ao mesmo tempo, a vitória de Trump no estado de Washington o ajudou a assegurar os 1.215 delegados necessários para obter a indicação republicana, o que o leva de volta à disputa da presidência.

Com os resultados definidos, os candidatos começam agora a focar ainda mais em suas campanhas e atacar um ao outro. “Sinto-me honrado de que a ampla coalizão de eleitores que representa a rica diversidade do Partido Democrata em todo o país tenha depositado a sua confiança em mim mais uma vez para liderar o nosso partido – e o nosso país – no momento em que a ameaça que Trump representa é maior do que nunca”, afirmou Biden, que criticou a “campanha de ressentimento e vingança” do republicano. Agora temos que voltar ao trabalho porque temos o pior presidente da história do nosso país – seu nome é Joe Biden, algumas vezes chamado de ‘crooked’ (corrupto) Joe Biden – e temos que derrotá-lo”, afirmou Trump em um vídeo publicado na rede social X.

As eleições dos Estados Unidos estão marcadas para o dia 5 de novembro. Assim como em 2020, a Geórgia também pode ser decisiva nas eleições de novembro. O duelo anunciado é o mesmo: Donald Trump, 77 anos, contra Joe Biden, 81 anos, e a diferença é muito estreita, de acordo com as pesquisas. Além da Geórgia, outros estados em que o voto pode se inclinar para um ou outro partido e que podem decidir o resultado das eleições são Pensilvânia, Michigan, Arizona, Carolina do Norte, Wisconsin e Nevada.

