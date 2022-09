Biden homenageia vítimas, cita Elizabeth II e fala em combater terrorismo no aniversário do 11 de setembro 

Em um domingo chuvoso, o líder estadunidense participou de uma cerimônia, colocou coroas em frente ao Pentágono e exaltou os ‘extraordinários americanos’ que deram suas vidas nos ataques

EFE/EPA/Leigh Vogel / POOL Joe Biden homenageia vítimas dos atentados do 11 de setembro



No 21º aniversário dos ataques do 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prestou suas homenagens às vítimas do atentado terrorista. Em um domingo chuvoso, o líder estadunidense participou de uma cerimônia, colocou coroas em frente ao Pentágono e exaltou os “extraordinários americanos” que deram suas vidas em um dos dias mais sombrios da nação – quase 3 mil pessoas morreram na ocasião. Em seu discurso, o mandatário também citou a rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos. “A dor é o preço que pagamos pelo amor”, disse Biden, ao citar a monarca em seu discurso, realizado na cidade de Washington D.C sob forte chuva.

Em 11 de setembro de 2001, um grupo de terroristas da Al Qaeda desviou três aviões e os direcionou contra o World Trade Center, em Nova York, e o Pentágono, na Virgínia, e mais um que caiu em um campo aberto em Shanksville, na Pensilvânia, após uma revolta dos passageiros. Ao falar sobre o incidente, Joe Biden disse que “O que foi destruído, nós reparamos. O que foi ameaçado, nós fortalecemos”. O presidente dos EUA ainda prometeu continuar combatendo o terrorismo no país. “Nunca esqueceremos, nunca desistiremos. Nosso compromisso de impedir outro ataque aos Estados Unidos não tem fim”, disse o líder americano, ao destacar a morte do líder da al-Qaeda Ayman al Zawahiri, ocorrida no início de agosto, em ataque com drone em Cabul – o incidente aconteceu quase um ano após a retirada das últimas tropas dos EUA do Afeganistão.

O discurso de Biden foi feito ao final de uma cerimônia solene, na qual foram lidos em voz alta os nomes de cada uma das 189 pessoas que morreram no ataque do Pentágono e foi cantado o hino americano. Pouco depois, em Shanksville, a primeira-dama, Jill Biden, fez um discurso para recordar os 44 passageiros do voo 93 da United, que conseguiram evitar um quarto ataque nesse dia, confrontando os terroristas. A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, participou de um evento para comemorar os ataques no Marco Zero, em Nova York, onde dois aviões derrubaram as Torres Gêmeas na manhã de 11 de setembro, matando 2.763 pessoas.