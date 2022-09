Donald Trump declara apoio a Bolsonaro e chama brasileiro de ‘Trump Tropical’

Ex-presidente dos Estados Unidos afirma que colega conservador é ‘homem maravilhoso’ e que fez ‘excelente trabalho’ durante seu governo no Brasil

Octavio Jones/Reuters - 28/02/2021 Trump declara apoio a Bolsonaro em postagem em uma rede social



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta quinta-feira, 8, em uma publicação na plataforma “Truth”. Em sua postagem, o norte-americano chamou Bolsonaro de “Trump Tropical”, disse que o brasileiro é um “homem maravilhoso” e que fez um “excelente trabalho”. “O presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, o Trump Tropical, como ele é carinhosamente chamado, fez um excelente trabalho pelo povo maravilhoso do Brasil”, disse o americano. Trump destacou o esforço do líder brasileiro em manter um bom relacionamento entre os países. Para ele, não “resta dúvidas” de que Bolsonaro ama o país que governa. “Quando fui presidente dos EUA, não houve nenhum outro líder que me chamasse mais que Jair, buscando cortes de tarifas e impostos, renegociações comerciais, fortalecimento de políticas de drogas e de fronteiras, ajudas militares e mais. O presidente Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo. Ele é um homem maravilhoso e tem meu apoio total e completo”, completou.

O ex-mandatário norte-americano está banido das redes sociais mais conhecidas, como Twitter e Facebook, desde o ano passado. Ele é acusado de divulgar notícias falsas. Por isso, lançou no início deste ano uma plataforma própria, com o objetivo de escapar do que chama de “censura das bigs techs”. Por várias vezes, Bolsonaro expressou sua admiração pelo colega americano e apoiou sua reeleição nas eleições americanas, que terminou com vitória de Joe Biden. O presidente brasileiro comprou, inclusive, o discurso trumpista de que houve fraude no último pleito dos Estados Unidos. As eleições no Brasil estão marcadas para o dia 2 de outubro.