Governo prepara viagem de Bolsonaro para acompanhar funeral de Elizabeth II no Reino Unido

Alan Santos/PR Jair Bolsonaro deve viajar ao Reino Unido para participar do funeral da rainha Elizabeth II



O Governo Federal está preparando os detalhes da viagem de Jair Bolsonaro (PL) para o Reino Unido, onde o presidente da República acompanhará o funeral da rainha Elizabeth II, marcado para 19 de setembro, na Abadia de Westminster, em Londres. A assessoria do chefe do Executivo confirmou a intenção de comparecer no velório e, agora, aguarda o convite do Palácio de Buckingham, que pode acontecer nos próximos dias. Após prestar suas condolências à família real e conversar com jornalistas estrangeiros sobre a política brasileira, a ideia da cúpula governista é embarcar no mesmo dia para os Estados Unidos, país que sediará a abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 20 de setembro. Nesta segunda-feira, 12, o mandatário e alguns ministros irão até a embaixada do Reino Unido, em Brasília, para assinar um livro de condolências.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro